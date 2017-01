Training zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung

Derzeit läuft die Übergangsfrist für die Europäische Datenschutz-Grundverordnung. Sie gilt ab dem 25. Mai 2018 in ganz Europa und wird das Datenschutzrecht in der EU in großen Teilen harmonisieren, aber auch die Anforderungen an Nachweise zur Einhaltung der erforderlichen - auch technischen - Maßnahmen deutlich anheben. In unserem neuen Training im Mai erklären wir, was die Verordnung für Unternehmen und IT-Administratoren bedeutet.

Bei der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung kommen auch auf die IT-Abteilung neue Pflichten zu.

Im IT-Administrator Training "Europäische Datenschutz-Grundverordnung" [1] erklärt die Datenschutzexpertin Daniela Duda, was die neue Verordnung beinhaltet und warum Unternehmen heute bereits Maßnahmen ergreifen müssen, um zum Zeitpunkt der Geltung richtig aufgestellt zu sein. Dabei geht sie auch auf erweiterte Anforderungen an die Dokumentation und daraus resultierende Anforderungen an Admins ein. Die beiden Termine in München und Frankfurt dürften bald ausgebucht sein – reservieren Sie Ihren Platz also zügig.