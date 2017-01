Neues Browser-Konzept

Die etablierten Browser glänzen nicht gerade mit besonders innovativen Benutzeroberflächen sondern ähneln sich ganz im Gegenteil ziemlich stark. Der seinerzeit vor allem durch den schnellen mobilen Mini-Browser bekannt gewordene Hersteller Opera aus Norwegen bricht mit dem neuen 'Opera Neon' viele derzeitige Design-Vorgaben. Zum Beispiel wurde die Tab-Leiste vom oberen Fensterrand auf die rechte Seite verschoben und mit kreisrunden Symbolen ergänzt.

Revolution oder Evolution? Beim neuen Opera-Browser "Neon" liegt die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte.

Weiterhin wurde auch die schon vom ersten Opera-Browser bekannte Speed-Dial-Funktion bei "Neon" [1] durch runde Symbole ersetzt, die sich frei konfigurieren und anordnen lassen. Zusätzliche neue Features sind das Screenshot-Tool sowie ein frei bewegliches Video-Fenster. Außerdem wirkt der Browser nach wie vor äußerst schlank, was sich in einer sehr guten Performance wiederspiegelt. Alles in allem sorgt das neue Bedienungskonzept auf jeden Fall für frischen Wind im Browser-Wald.