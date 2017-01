Offline-Überprüfung mit Windows Defender

Seit dem Anniversary Update von Windows 10 gibt es für den Windows Defender eine Offline-Überprüfung. Selbst Profi-Usern ist der Sinn und Zweck dieses Modus aber nicht immer ganz klar. Zudem wissen viele Nutzer nicht, wo der Offline-Scan etwaige Protokolle zu gefundener Malware ablegt. Wir erklären die Grundlagen der Offline-Überprüfung.

Der Offline-Scan des Windows Defender findet sich in den Sicherheitseinstellungen von Windows 10.

Die Offline-Überprüfung ist immer dann sinnvoll, wenn Sie vermuten, dass sich auf einem PC Schadsoftware befindet, Ihre Sicherheitssoftware diese jedoch nicht erkennt. In diesem Fall können Sie eine Offline-Überprüfung starten. Wechseln Sie dazu zu "Einstellungen / Update und Sicherheit / Windows Defender" und wählen Sie die Option "Offline überprüfen" aus. In diesem Modus wird der Computer neu gestartet und Windows Defender arbeitet in einer vollkommen autarken Umgebung, ähnlich der eines Live-Systems. Dadurch ist es möglich, besonders widerspenstige Schadsoftware zu entdecken und zu beseitigen, die sich im laufenden Betrieb oft nicht entfernen lässt.



Die Ergebnisse der Offline-Überprüfung finden Sie wie folgt: Wählen Sie über die Start- Schaltfläche "Einstellungen / Update und Sicherheit / Windows Defender" aus. Klicken Sie auf der Registerkarte "Verlauf" die Option "Alle erkannten Elemente" und dann "Details anzeigen" an. Alle von Windows Defender Offline erkannten Elemente sind in der Erkennungsquelle als "Offline" aufgeführt. Für Windows 7 steht übrigens unter [Link-Code H2PE4] eine Download-Version von Windows Defender Offline zur Verfügung. Dabei laden Sie ein Tool herunter, das Ihnen beim Erstellen eines Boot-Sticks hilft, mit dem sich der Offline-Scan beim Starten auch unter Windows 7 durchführen lässt.