Download der Woche: Auslogics Duplicate Finder

Gerade bei größeren IT-Projekten mit ihren unterschiedlichen Zuarbeitern von Dokumenten, Tabellen oder Präsentationen lässt es sich kaum verhindern, dass Dateien doppelt auf der Festplatte landen. Besonders folgenreich ist das bei Bild- und Video-Dateien, die dann unnötig viel Speicherplatz belegen. Um diese Doubletten aufzuspüren, können Sie das kostenfreie Tool 'Auslogics Duplicate File Finder' nutzen. Das Werkzeug findet und löscht identische Dateien auf dem Datenträger.

Vom "Auslogics Duplicate File Finder" identifizierte Doubletten tauchen in der Übersicht auf.

Der von "Auslogics Duplicate File Finder" [1] eingesetzte MD5-Algorhitmus vergleicht optional nicht nur Name und Erstellungsdatum einer Datei, sondern anhand einer Prüfsumme auch deren Inhalt. So lässt sich etwa sicherstellen, dass identische Bilder trotz unterschiedlichem Dateinamen in der Liste der Duplikate auftauchen. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass die Freeware zwar lokale Festplatten und USB-Sticks überprüfen kann, bei Netzlaufwerken aber passen muss.