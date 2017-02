Eingeloggte PRTG-Nutzer anzeigen

Kommt im Unternehmen PRTG Network Monitor zum Einsatz, um das Netzwerk zu überwachen, haben in der Regel mehrere Administratoren Zugang zu PRTG. Dies kann zu Lastspitzen führen, wenn sehr viele Mitarbeiter gleichzeitig angemeldet sind. Praktisch ist es deshalb, zu jeder Zeit in PRTG überprüfen zu können, wer gerade angemeldet ist. Mit Hilfe eines Skriptes stellen Sie diese Funktionalität zur Verfügung.

Mit dem richtigen Skript überwacht sich "PRTG Network Monitor" beziehungsweise die eingeloggten User selbst.

Es existiert ein Skript in der Paessler Knowledge Base [1], das alle Nutzer mit ihrem Login-Status in einer sortierbaren Liste anzeigt. Sie können das Skript auch als Sensor in PRTG einbinden und dann beispielsweise in einer Map anzeigen lassen und Grenzwerte für Benachrichtigungen definieren. Dazu erstellen Sie in PRTG einen neuen EXE/Script-Sensor auf dem Server, auf dem Ihre Probe läuft. Dann wählen Sie das Skript aus und fügen als Parameter "-prtg" hinzu. Das Skript finden Sie in der Paessler Knowledge Base mitsamt englischsprachiger Anleitung.