Währungsrechner für alle Gelegenheiten

Gerade was Hardware angeht, werden die Preise für IT-Produkte oftmals in US-Dollar angegeben. Zum Werkzeugkasten eines Administrators mit Verantwortung für den Einkauf sollte deshalb ein guter Währungsumrechner gehören. Auf 'oanda.com' steht ein derartiges Tool zur Verfügung, das mit diversen Zusatzfunktionen und einer guten visuellen Übersicht punkten kann.

Der Währungsumrechner "oanda.com" stellt auch den historischen Verlauf einer Währung dar.

So ist es auf "oanda.com" [1] unter anderem möglich, nicht nur tagesaktuelle Währungskurse abzufragen und dabei beliebige Summen umzurechnen. Vielmehr bietet die Seite auch historische Kurse an, so dass Sie etwa den Stand des US-Dollars an einem bestimmten Datum herausfinden können. Dabei lassen sich mehrere Währungen im Zeitverlauf in einem Chart betrachten. Zu loben ist, dass der Webdienst in seiner Datenbank so gut wie alle weltweit gebräuchlichen Währungen aufführt.