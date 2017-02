Citrix Store-Front-Cluster richtig updaten

Regelmäßige Upgrades sind auch in einer Citrix-Umgebung empfehlenswert, um das Beste aus Hard- und Software herauszuholen und etwaige Probleme schon proaktiv zu verhindern oder bestenfalls ganz zu beheben. Dies trifft besonders auf Unternehmen zu, die NetScaler für das Load Balancing eines Store-Front-Clusters nutzen. Bei diesem Upgrade sind allerdings einige Dinge zu beachten.

Beim Upgrade eines Store-Front-Clusters sind einige Punkte zu beachten.

Als Beispiel für das Upgrade dient ein Cluster aus zwei Store-Front-Servern (SF1, SF2). Deaktivieren Sie das Load Balancing für SF2. Erstellen Sie zur Sicherheit ein Backup der Konfiguration von SF2. Fahren Sie SF2 herunter. Starten Sie SF2 wieder und führen Sie unmittelbar das Upgrade auf die benötigte StoreFront-Version durch. Testen Sie das StoreFront-Upgrade, indem Sie die Clients direkt mit dem aktualisierten SF2-StoreFront-Server verbinden. Aktivieren Sie das Load Balancing für SF2 und deaktivieren Sie es für SF1. Erstellen Sie zur Sicherheit ein Backup der Konfiguration, natürlich diesmal von SF1. Fahren Sie SF1 herunter.



Starten Sie SF1 wieder und führen Sie unmittelbar das Upgrade auf die benötigte StoreFront-Version durch. Testen Sie das StoreFront-Upgrade, indem Sie die Clients direkt mit dem aktualisierten SF1-StoreFront-Server verbinden. Testen Sie die StoreFront-Synchronisierung, indem Sie auf "Propagate changes" klicken, um sicherzustellen, dass alle StoreFront Server eine synchrone Konfiguration besitzen. Stellen Sie das Load Balancing wieder her. Eine detaillierte Beschreibung des Upgrades eines StoreFront-Servers finden Sie in der Citrix Produktdokumentation [1].