Vorschau März: Malware und Angriffe abwehren

Den Schutz vor Angreifern und Malware hat sich IT-Administrator im März auf die Fahnen geschrieben. So lesen Sie in der Ausgabe, mit welchen Handgriffen Sie Microsoft SQL Server gekonnt absichern. Zudem zeigen wir, wie Scrollout F1 bei der Spam-Abwehr hilft und anhand welcher Merkmale Sie Datenklau per DNS-Verkehr erkennen. Das Aufspüren von Eindringlingen mit Prelude SIEM steht ebenso auf der Agenda wie der Netzwerkschutz mit Microsoft Net Cease. Eine abgesicherte Client-Virtualisierung führen wir nicht zuletzt mit Qubes OS durch. In den Produkttests beweist unter anderem SecuLotion, wie es dank Whitelisting für mehr Sicherheit sorgt.

Wissenswertes zur IT-Sicherheit präsentiert Ihnen IT-Administrator im März.

Die Unternehmens-IT steht täglich unter Beschuss durch Malware. Spam-Mails spielen dabei die unrühmliche Hauptrolle. Aus lästigen Werbe-E-Mails sind längst raffiniert gemachte Nachrichten geworden, die nur noch mit geübtem Auge als unerwünschter Müll zu identifizieren sind. Anti-Spam-Gateways versprechen Abhilfe. Einer der beliebtesten aus dem Open-Source-Umfeld ist Scrollout F1. Wir haben uns die Arbeit mit dem Werkzeug angeschaut. Und sollte es ein Angreifer doch einmal ins Netzwerk schaffen, helfen SIEM-Systeme beim Entdecken des Eindringlings. Die quelloffene Software Prelude fällt in diese Kategorie. So schauen wir uns die Funktionsweise des Systems an und helfen Ihnen dabei, einen Einstieg zu finden.



Abonnenten erhalten die März-Ausgabe am 28. Februar. Ab dem 3. März finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.