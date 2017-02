Ticket für die Cloud und Datacenter Conference gewinnen

Zum zweiten Mal in Deutschland veranstaltet Rachfahl IT-Solutions die 'Cloud und Datacenter Conference'. Im Focus liegen Themen zur Microsoft Public Cloud, Hybrid Cloud und vor allem zur Private Cloud. Experten aus Deutschland, Europa und den USA stellen in insgesamt 32 Sessions und zwei Keynotes ihre Spezialthemen vor. Die Veranstaltung findet Anfang Mai an zwei Tagen in München statt. IT-Administrator verlost eine Freikarte im Wert von 369 Euro.

IT-Administrator hat für seine Leser ein Ticket zur "Cloud und Datacenter Conference" reserviert.

Vorbild für die "Cloud und Datacenter Conference" [1] am 4. und 5. Mai in München ist die Experts!Live in den Niederlanden, wo über 1000 Teilnehmer zu Microsoft-fokussierten Themen zusammenkommen. Für die diesjährige Veranstaltung werden bis zu 400 Teilnehmer, mehr als 20 MVPs und zahlreiche Microsoft-Sprecher erwartet. Mit den ausgewählten Sessions möchte das Event Ideen liefern, Möglichkeiten aufzeigen und Hilfestellungen geben für die Herausforderungen, vor denen Administratoren, Techniker und IT-Verantwortliche in der Geschäftsführung stehen.



Um an der Verlosung des kostenlosen Tickets teilzunehmen, schreiben Sie bis zum 22. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "CDC2017" an die Redaktion des IT-Administrator [2]. Der Gewinner wird von uns bis Ende Februar verständigt. Wer sich die Teilnahme auf jeden Fall sichern will, sollte über die Buchung eines Early-Bird-Tickets nachdenken, das noch bis zum 15. Februar zum Preis von 299 Euro erhältlich ist. Danach kostet der Zwei-Tages-Pass 369 Euro.