Office-Dokumente paketweise in LibreOffice überführen

Nicht wenige IT-Profis sind mittlerweile auf das kostenfreie LibreOffice am Arbeitsplatz ausgewichen. Allerdings ist das Konvertieren von Microsoft-Office-Dateien ins OpenDocument-Format auf manuelle Weise auf Dauer doch recht umständlich. Mit einem kleinen Trick können Sie eine große Anzahl an Dokumenten mit Hilfe eines Batch-Vorgangs konvertieren. Dazu müssen Sie den in den Bordmitteln vorhandenen LibreOffice-Konverter aus dem Start-Center aufrufen.

Dokumente für LibreOffice lassen sich auch per Stapelkonvertierung ins richtige Format bringen.

Nun suchen Sie im Menü "Datei" den Assistenten beziehungsweise Dokumentkonverter. Hier können Sie dann beim Dokumenttyp zwischen Word, Excel und PowerPoint auswählen. Dann legen Sie noch Quell- und Zielordner für die Konvertierung fest. Abschließend können Sie vor der Umwandlung noch einmal die Angaben in der Zusammenfassung überprüfen. Die jetzt erstellte Log-Datei "Logfile.odt" gibt Hinweise auf eventuell aufgetretene Fehler oder nachzubearbeitenden Makros.