Wenn dem Basecap ein Licht aufgeht

Damit Ihnen im sprichwörtlichen Sinn zur rechten Zeit ein Licht aufgeht, bietet sich die 'PEARL LED-Schirmmütze' mit integrierten Leuchten an. Mit dieser Kopfbedeckung haben Sie zum Beispiel in dunklen Technikräumen bei Stromausfall beide Hände frei und können die notwendigen Reparaturarbeiten durchführen, ohne mit Taschenlampen hantieren zu müssen. Und auf dem Fahrrad auf dem Weg in die Arbeit sind Sie mit der Leuchtmütze auch sichtbarer.

Die Dame hat gut lachen: Im Schirm der Baseball-Kappe sind mehrere LEDs untergebracht.

Die fünf hellen LEDs der "PEARL LED-Schirmmütze" [1] sind recht unauffällig und sicher in den Schirm integriert, der Tragekomfort wird nicht beeinträchtigt. Das Material besteht aus 100 Prozent Baumwolle und die Farbe ist mit Navy-Blau für jeden Zweck geeignet und passt zu fast jedem Outfit. Mit dem praktischen Klettverschluss lässt sich die Größe einstellen. Die zwei mitgelieferten Knopfzellen vom Typ CR 2032 bieten laut Hersteller bis zu 48 Stunden Laufzeit. Mit rund 7 Euro plus Versand sind Sie dabei.