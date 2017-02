Supermicro-Mainboard: BIOS-Update per UEFI

Gerade in Thomas-Krenn-Rechnern ist oft ein Supermicro-Mainboard verbaut. Viele Administratoren würden dort gerne per UEFI ein BIOS-Update durchführen, jedoch ohne dafür einen bootfähigen DOS-USB-Stick verwenden zu müssen oder eine Lizenz für ein SupermicroBIOS-Update via IPMI zu erwerben. Gewusst wie geht es etwa für den Fall eines Supermicro-X10DRi-Mainboards auch einfacher.

Mit der Auswahl der richtigen Update-Option ist die Aktualisierung des Mainboard-BIOS eine Sache von wenigen Minuten.