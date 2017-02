Kilometerzähler für die Maus

In Zeiten von Fitbit-Armbändern und Schrittzählern in Smartwatches sollten Sie sich diesem Kontrollzwang eigentlich entziehen und schweißtreibende Aktivitäten Ihren Eingabegeräten überlassen. Um dann noch die Ergebnisse Ihrer täglichen IT-Tätigkeit an Maus und Tastatur in Zahlen festzuhalten, sollten Sie das kostenfreie Tool 'Mousetron' ausprobieren. Der kleine Kilometerzähler zeigt an, welche Strecke die Maus zurückgelegt hat.

Statistik-Fans kommen mit "Mousetron" voll auf ihre Kosten.

Weiterhin führt "Mousetron" [1] eine genaue Statistik, wie oft die jeweiligen Buttons gedrückt wurden. Das Werkzeug kann außerdem die Anschläge auf der Tastatur mitzählen, falls Sie Ihre Zehn-Finger-Schreibqualitäten überprüfen wollen. Die gesammelten Zahlen lassen sich dann zum Beispiel mit anderen Admins vergleichen, um einen kleinen internen Wettbewerb über den Fleiß am Arbeitsplatz auszuspielen. Kein extrem wichtiges Tool für die IT, aber durchaus förderlich für das Team-Vergnügen.