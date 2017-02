Neues Training: Drucker in Windows-Netzwerken

Drucker beschäftigen den Support mehr als jedes andere Gerät. Denn nach wie vor lauern beim Betrieb von Druckservern unter Windows zahlreiche Fallstricke auf den Administrator und eine fehlerhafte Konfiguration lässt das Telefon im Support klingeln. Unser neues Training 'Drucker in Windows-Netzwerken' im Juni und Juli liefert Best Practices für den Druck unter Windows und zeigt die Behandlung typischer Fehler. Wie immer sollten Sie mit der Anmeldung schnell sein.

Schon bevor das Thema Drucken in Ihrem Unternehmen zur Baustelle wird, sollten Sie unser neues Training besuchen.

Im Training "Drucker in Windows-Netzwerken" [1] beschäftigen wir uns im ersten Teil unter anderem mit der Windows-Druckarchitektur und erklären das Einrichten von Druckservern. Im Folgenden gehen wir dann neben allgemeinen Best Practices darauf ein, wie Sie am besten über WAN-Strecken drucken und wie es mit dem Drucken im Terminalserver-Umfeld bestellt ist. Die Trainings finden am 20. Juni in München und am 4. Juli in München statt und sind für Abonnenten wie immer besonders günstig.