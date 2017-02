Einfache Synchronisation von Passwörtern

Viele Fans des Open-Source-Passwort-Managers 'Password Safe' von Jeff Harris nutzen das Tool schon seit Jahren auf ihrem Windows-Rechner. Was liegt da näher, als das Werkzeug zusätzlich auf dem Android-Smartphone zu verwenden und die beiden Installationen zu synchronisieren. Dies lässt sich sowohl manuell als auch - das entsprechende Grundvertrauen vorausgesetzt - über die Cloud realisieren.

Die Datenbanken von "Password Safe" sind mobil und lassen sich auf jedem Gerät öffnen.

Password Safe ist erfreulicherweise so konzipiert, dass Sie eine Passwort-Datenbank mit der Dateiendung "PSAFE3" prinzipiell auf jedem Rechner nutzen können beziehungsweise mit dem Programm öffnen können. Praktischerweise gibt es mittlerweile eine Android-Variante [1] von Passwort Safe, mit der Sie ebenfalls jede beliebige PSAFE3-Datei mounten können. Das Einzige, was Sie also tun müssen, ist etwa über WLAN mit einem Dateimanager die Passwort-Datenbank auf das Smartphone zu kopieren.



Wenn Sie sowohl am PC als auch auf dem Handy die gleiche Datenbank nutzen wollen und somit immer auf aktuellem Stand arbeiten wollen, können Sie auf die App "PasswdSafe Sync" [2] zurückgreifen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie die PSAFE3-Datei auf einem Cloud-Speicher wie Dropbox oder Google Drive ablegen. Die Synchronisations-App nimmt dann einen stetigen Ausgleich vor. Trotz der hochsicheren Verschlüsselung der Passwort-Datenbank sollten Sie sich den Schritt, Zugangsdaten

und Kennwörter bei einem Public-Cloud-Anbieter abzulegen, gründlich überlegen.