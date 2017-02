DynDNS-Dienst für lau

Gerade bei kleineren Zweigstellen oder im Home Office ist es oft so, dass der Internetanschluss keine feste IP-Adresse beinhaltet. Wer trotzdem von unterwegs auf den Server oder das NAS zugreifen möchte, bedient sich in der Regel eines dynamischen DNS. Gab es hier vor Jahren noch eine recht große Zahl kostenfreier Anbieter, hat sich der Markt mittlerweile recht ausgedünnt. 'No-IP' ist einer der letzten dieser Dienstleister und bietet mit nur einem kleinen Haken bis zu drei kostenfreie Domainnamen an.

In einer übersichtlichen GUI lassen sich bei "No-IP" die gewählten Domänennamen verwalten.

Die Einrichtung eines festen Domainnamens ist nötig, um bei wechselnder öffentlicher IP-Adresse des DSL-Routers dennoch aus dem Internet erreichbar zu sein. Das Online-Portal von "No-IP" [1] bietet den kostenfreien Zugang zu drei Subdomains unter der Endung "no-ip.biz". Der Anbieter hat laut eigenen Angaben über 80 Verbindungspunkte weltweit und mittlerweile mehr als 24 Millionen Nutzer. Um das Konto nicht einschlafen zu lassen, müssen Sie allerdings alle 30 Tage die IP-Adresse aktualisieren.