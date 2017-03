Aktive virtuelle Maschinen mit PRTG anzeigen

Greifen Unternehmen bei der Überwachung ihrer VMware-Umgebung mit auf PRTG Network Monitor zurück, erhalten sie in der Regel alle wichtigen Informationen. Lediglich die Anzahl der aktiven virtuellen Maschinen liefert PRTG nicht. Mit Hilfe eines Skriptes gibt es jedoch die Möglichkeit, diese Zahl schnell zu ermitteln und anzuzeigen.

-server host -user linuxuser -pass linuxpassword

Paessler hat in der PRTG-Knowledge Base ein Skript [1] veröffentlicht, das sich als Sensor in PRTG integrieren lässt. Der Sensor zeigt Ihnen die aktuelle Zahl Ihrer virtuellen Maschinen. Über die historischen Daten können Sie auch die längerfristige Entwicklung Ihrer VMware-Umgebung beobachten. Sie können den Sensor von der Paessler-Knowledge-Base herunterladen. Passen Sie das Skript über die folgenden Parameter an Ihre Umgebung an:Speichern Sie das angepasste Skript in den Ordner "Custom Scripts" im PRTG Verzeichnis. Anschließend wird das Skript unter "EXE/Script Advanced Sensor" in PRTG angezeigt. Definieren Sie den Pfad wie im Skript kommentiert und führen Sie entsprechend den "Metascan" aus.