Internet-Geschwindigkeit kontrollieren

Wenn bei immer mehr Streaming-Anwendungen Ihr Internet kurzfristig in die Knie geht, sollten Sie ab und zu das Provider-Versprechen in Sachen Datendurchsatz überprüfen. Eine neuere Alternative für einen schnellen Test stellt die Webseite 'beta.speedtest.net' dar. Hier können Sie zügig und über eine übersichtliche Nutzeroberfläche sowohl die Ping-Zeiten als auch Down- und Upload-Werte erfahren.

Ob Ihr Internet-Anschluss den versprochenen Durchsatz hat, erkundet "beta.speedtest.net".

"beta.speedtest.net" [1] zeigt zunächst einen der in der Nähe befindlichen Netzwerk-Knoten an. Nach der Bestätigung der Server-Auswahl bringt das visualisierte Tachometer zuerst die Download-Performance Ihrer Internet-Leitung auf den Bildschirm. Danach wird die Upload-Kapazität ausgemessen. Wer sich für ein kostenfreies Konto entscheidet, kann außerdem vergangene Werte über den History-Button abrufen und auf Unregelmäßigkeiten oder Verbesserungen abgleichen.