Digitale Spuren entsorgen

Anwender verbringen im Internet immer mehr Zeit mit dem Arbeiten in Gruppen und mit externen Partnern. Dabei hinterlassen die Nutzer viele Spuren auf dem Rechner und lokale Systemspeicher und -ressourcen werden teils unnötig belegt. Um den Rechner einer gründlichen Säuberung zu unterziehen, können Sie das kostenfreie Tool 'PrivacyRoot Wipe' ausprobieren. Das Programm entsorgt Datenmüll und nimmt dabei sowohl den Cache, temporäre Dateien als auch die Browser-Cookies unter die Lupe.

"PrivacyRoot Wipe" listet im Detail auf, welche Daten Sie beruhigt vom Rechner löschen können.

Um die Privatsphäre des Nutzers zu wahren, vergisst "PrivacyRoot Wipe" [1] bei seiner Reinigungsaktion natürlich auch den Browserverlauf nicht. Punkten will der Hersteller vor allem durch die schnelle Arbeit des Werkzeugs, was durch Multithreading erreicht wird. In der kostenpflichtigen Variante der Software kommen einige Funktionen hinzu, etwa die Möglichkeit, Dateien vor dem Löschen automatisch umzubenennen, um bei einem Wiederherstellungsversuch keine Anhaltspunkte zu geben.