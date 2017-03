Vorschau April 2017: Small Business IT

Während die IT-Budgets in kleineren Unternehmen oft überschaubar ausfallen, sind die Anforderungen dieselben, wie in großen Firmen. Die April-Ausgabe widmet IT-Administrator daher dem Schwerpunkt 'Small Business IT'. Darin zeigen wir unter anderem, was die Amazon Web Services für KMUs zu bieten haben und wie der Einstieg in die Cloud-Umgebung aussehen kann. Daneben werfen wir einen Blick auf Windows Server 2016 Essentials und beleuchten die Fähigkeiten des kleinen Bruders von Windows Server. In einer neuen Workshopserie führen wir ein lokales Exchange-2016-Setup durch und stellen ferner die Installation von Mailcow vor. In den Tests tritt unter anderem Univention Corporate Server als Alternative zum Windows-Server an.

Wie die IT-Umgebung für kleine Unternehmen aussehen kann, beleuchtet IT-Administrator im April.

Der Wunsch nach Flexibilität und Skalierbarkeit führt viele Unternehmen in die Cloud. Amazons Web Services bieten zweifelsohne das umfassendste Portfolio an Public-Cloud-Diensten. Sie umfassen das gesamte IaaS-, PaaS-, SaaS- und Managend-Services-Spektrum. Aufgrund der meist überzeugenden Usability fällt auch kleinen Unternehmen ohne ausgewiesene Cloud-Experten der Einstiegt leicht. Wir haben uns im April-Heft die Aufgabe gestellt, ein überschaubares, für KMUs relativ typisches Szenario in der Amazon Elastic Cloud zu implementieren.



Abonnenten erhalten die April-Ausgabe am 30. März. Ab dem 4. April finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.