iSCSI Remote Boot auf Supermicro-Mainboard

Mit der iSCSI-Remote-Boot-Option gibt es ja eine Möglichkeit, das Betriebssystem auf ein iSCSI-Target zu installieren und den Server anschließend davon zu booten. Auch mit einem SupermicroX10DRi-Mainboard, verbaut etwa in vielen Thomas-Krenn-Rechnern, lässt sich mit weniger Schritten ein 10-GBit-Windows-iSCSI-Target für die VMware-vSphere-Installation erstellen und einbinden.

Um den iSCSI Remote Boot konfigurieren zu können, muss die Option für die entsprechende LAN-Schnittstelle im BIOS geändert werden.

Das beschriebene Szenario ist bei Systemen nützlich, die ganz ohne lokalen Speicher arbeiten. Um den iSCSI Remote Boot konfigurieren zu können, müssen Sie die Option für die entsprechende LAN-Schnittstelle im BIOS ändern. Sie finden diese Option im Mainboard-BIOS unter "Advanced / PCIe/PCI/PnP Configuration -/ onboard LAN 1 OPROM". Nachdem Sie die BIOS-Option geändert haben, gelangen Sie mit "Strg+D" in das Konfigurationsmenü. Für den iSCSI-Boot ist nun noch der Initiator und das entsprechende Target zu konfigurieren. Sie haben bei der Vergabe des Initiatornamens freie Wahl, der genaue Aufbau eines iSCSI-Namens wurde in RFC3721 [1] genau definiert. In unserem Beispiel konfigurieren wir den Initiator mit dem Namen "iqn.2017-01.com.supermicro". Den iSCSI-Target-Namen können Sie am Storage-System genau überprüfen. Jedes iSCSI-Target erhält einen eindeutigen Namen.



Wenn Sie alle Daten korrekt eingetragen haben, wird das Target bei der Initialisierung von Remote iSCSI Boot erkannt und angezeigt. Konfigurieren Sie jetzt die primäre Schnittstelle. Wählen Sie "iSCSI Boot Configuration". Tragen Sie den Namen und die IP-Adresse des Initiators und des Targets ein und bestätigen Sie mit "ok". Das Target wird während der Initialisierung erkannt und angezeigt. Das verbundene Target lässt sich beispielsweise für die Installation eines Betriebssystems nutzen oder zum Booten eines Live-Systems. Das Remote iSCSI Target steht nach der Konfiguration als Boot-Option zur Verfügung.