Alternative für Business-Mails

Wenn Sie in einer kleineren Firma einen E-Mail-Dienst benötigen, der ohne große Lizenzgebühren dieselben Funktionen wie bekannte Platzhirsche aufweist, sollten Sie einen Blick auf das Angebot von 'Zoho Mail' werfen. Die Web-Anwendung ist nach Herstellerangaben frei von Anzeigen und verzichtet darauf, Konversationen zur Informationsgewinnung nach gängigen Schlüsselwörtern zu durchsuchen. Mit dabei sind dafür Chat-Funktionen und eine weitrechende Suche.

"Zoho Mail" will unter anderem mit einem hohen Funktionsumfang und großen Postfächern punkten.

Weiterhin beinhaltet "Zoho Mail" [1] einen erweiterten Zugang zu Zoho Docs. Mit diesem können Sie Texte, Präsentationen oder Tabellen bearbeiten sowie in Gruppen teilen. Die kostenfreie Variante von Zoho Mail erlaubt bis zu 25 Anwendern mit jeweils 5 GByte Speicherplatz. Anhänge können bis zu 20 MByte groß sein. Administratoren soll die Migration leicht gemacht werden. So etwa soll der Umzug per PST-Datei von Outlook kommend kein Problem darstellen.