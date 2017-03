Download der Woche: Context Menu Tuner

Änderungen am Kontextmenü funktionieren in der Regel nur mit Herumspielereien in der Registry. Wer es etwas bequemer mag, sollte einen Blick auf 'Context Menu Tuner' werfen, das es für Windows 7, 8, 8.1 sowie Windows 10 mit Hilfe einer übersichtliche GUI erlaubt, die Rechtsklick-Leiste mit zusätzlichen Befehlen auszustatten und nahezu nach Belieben zu erweitern. Auch selbst entwickelte Kommandos, die in den Default-Settings sonst nicht verfügbar sind, stellen kein Problem dar.

Über eine einfache grafische Benutzeroberfläche ziehen Sie mit "Context Menu Tuner" neue Befehle in das Kontextmenü.

Neben dem Titel können Sie mit dem "Context Menu Tuner" [1] natürlich auch das Icon für den gewünschten Eintrag im Kontextmenü spezifizieren und dann etwaige Kommandozeilen-Inhalte ergänzen. Zusätzlich lässt sich noch definieren, ob die Positionierung des neuen Befehls oben oder unten erfolgen soll. Trennlinien sorgen bei einer Vielzahl von Menüpunkten für mehr Übersichtlichkeit. Nicht zuletzt lassen sich besonders weitreichende Funktionen extra schützen, indem sie beispielsweise nur bei gedrückter Shift-Taste angezeigt werden.