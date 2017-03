Mobiltelefon im 80er-Look

Jeder erinnert sich mit Schaudern an die Anfänge der Mobilfunknetze und die damals üblichen Knochen-artigen Handys zurück. Wenn Sie in den ersten Stunden nicht dabei waren, können Sie jetzt im Nachhinein mit dem Gadget 'Binatone Brick' für Verwunderung sorgen. Einfach eine billige Prepaid-Karte einstecken und wie seinerzeit die Bonzen mit dem Motorola DynaTAC 8000 lostelefonieren. Im Gegensatz zu früher funktioniert das Gerät in modernen GSM-Netzen.

Darf's auch ne Nummer größer sein? Mit dem "Binatone Brick" telefonieren Sie wie in den Achtzigern.

Das weiße GSM-Handy "Binatone Brick" [1] steht im Design seinen Urahnen aus der Anfangszeit des Mobilfunks in nichts nach und das Telefonieren erinnert an die Film- und Serienhelden der 80er-Jahre. Besonders praktisch ist, dass sich die Neuauflage auch per Bluetooth an aktuelle Smartphones ankoppeln lässt. Über den kräftigen Lautsprecher und den SD-Karten-Slot ist sogar eine Musikwiedergabe möglich, und der üppige Akku kann andere Geräte aufladen. Für rund 30 Euro plus Versand ein nicht gerade kleiner Funktionsumfang.