Kopierschutz unter Windows 10 aktivieren

Windows-10-Profis arbeiten für die Sicherheit von Daten am Arbeitsplatz mit dem BitLocker-Bordmittel. Allerdings ist nicht nur die Verschlüsselung an sich wichtig, sondern auch ein zusätzlicher Kopierschutz. Damit lässt sich vermeiden, dass ungefragt per USB-Speicher wichtige Daten abgezogen werden. Mit einem kleinen Eingriff in die Systemeinstellungen können Sie diesen oftmals vergessenen Vorgang zur Data Loss Prevention anstoßen.

Mit den richtigen Einstellungen verhindern Sie das Kopieren von nicht geschützten Daten auf einen USB-Stick.

Beachten Sie, dass dieser Tipp nur funktioniert, wenn Sie BitLocker aktiviert haben. Suchen Sie dann zunächst in den Systemeinstellungen den Bereich "Update und Sicherheit" und rufen Sie den Eintrag "Wechseldatenträger" auf. Hier finden Sie dann auf der rechten Seite die Option "Benutzer können Daten auf Datenträgern speichern, die nicht durch BitLocker geschützt sind". Sobald Sie diesen Schalter auf "Aus" gestellt haben, ist der Kopierschutz aktiv und das System mit mehr Sicherheit ausgestattet.