Plastikbox mit Zeitschloss

Im Idealfall codieren Verschlüsselungsprogramme sensible Informationen nicht nur, sondern machen auch Metadaten sowie Datei- und Verzeichnisnahmen unkenntlich. Genau das erledigt das Open-Source-Tool 'CrococryptFile', indem es alle Infos über den Archivinhalt durch Schreiben der Daten und Meta-Daten in einem einzigen Datei-Dump versteckt. Dabei unterstützt das Werkzeug eine Reihe von Verschlüsselungs-Algorithmen, etwa das bekannte AES oder Twofish, aber auch nicht ganz so gängige Varianten wie Serpent oder Camelia. [ mehr