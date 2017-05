Neues Training: Active Directory - Best Practices

Das Active Directory wird volljährig: Erste produktive AD-Domänen entstanden 1999 und seit dem Jahr 2000 ist der Verzeichnisdienst mit Windows 2000 allgemein verfügbar und hat sich als leistungsfähig und ausgesprochen robust bewährt. Über die Jahre haben sich einige Empfehlungen entwickelt, die den Betrieb eines Active Directory noch zuverlässiger machen und typische Fehler vermeiden. Das Training im Herbst in München und Dortmund gibt Experten-Know-how zum optimalen AD-Betrieb.

Wie unser neues Training zeigt, kann es für den Verzeichnisdienst von Microsoft gar nicht genug Best Practices geben.

Dozent des Trainings "Active Directory - Best Practices" [1] ist Nils Kaczenski, der seit vielen Jahren als Consultant für Windows-Netzwerke Administratoren in technischen und strategischen Fragen berät. In der eintägigen Veranstaltung beschäftigen wir uns unter anderem damit, wie Sie beim AD-Design alles richtig machen und gehen dabei im Detail auf Namen, OU-Struktur und Replikation ein. Ausfallsicherheit, Gruppenkonzepte und Tiered Administration stellen weitere Punkte auf der Agenda dar. Melden Sie sich zügig für die Termine im Oktober und November an, sie dürften erfahrungsgemäß bald ausgebucht sein.