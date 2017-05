Download der Woche: CrococryptFile

Im Idealfall codieren Verschlüsselungsprogramme sensible Informationen nicht nur, sondern machen auch Metadaten sowie Datei- und Verzeichnisnahmen unkenntlich. Genau das erledigt das Open-Source-Tool 'CrococryptFile', indem es alle Infos über den Archivinhalt durch Schreiben der Daten und Meta-Daten in einem einzigen Datei-Dump versteckt. Dabei unterstützt das Werkzeug eine Reihe von Verschlüsselungs-Algorithmen, etwa das bekannte AES oder Twofish, aber auch nicht ganz so gängige Varianten wie Serpent oder Camelia.

"CrococryptFile" hat zur Verschlüsselung eine Vielzahl von Algorithmen im Angebot.

"CrococryptFile" [1] arbeitet im Prinzip wie ein Archivierungs-Programm, das AES-Algorithmen nutzt. Das Verschlüsseln funktioniert einfach über das Kontextmenü des Datei-Explorers. Im verschlüsselten Datei-Dump ist keine Verknüpfung zur einem bestimmten Programm erkennbar. Des Weiteren lassen sich beliebige Zufallszahlen an das Dateiende anfügen, um so die ursprüngliche Beschaffenheit der Quelldateien weiter zu verbergen. Die Verwendung einer sehr großen Zahl an Hash-Iterationen kann eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sein.