Tastaturen um Sonderzeichen erweitern

Notebooks mit kleineren Maßen verfügen meist nicht über einen Ziffernblock. So ist es beispielsweise nicht möglich, Sonderzeichen wie etwa das Copyright-Zeichen mit einer Kombination aus Alt-Taste und einem Zifferncode zu erzeugen. Mit einem kleinen Trick können Sie dieses Problem aber lösen. Dabei müssen Sie auf die Zeichentabelle von Windows zurückgreifen.

Für jeden Schriftttyp lassen sich mit der Zeichentabelle von Windows Sonderzeichen zuweisen.

Öffnen Sie mit "Windows-Taste + R" die Programmausführung und tippen Sie <I>charmap</I> ein. Anschließend haben Sie direkten Zugriff auf die Zeichentabelle. Falls Sie sie häufiger benötigen, können Sie diese auch mit einem Rechtklick auf das Icon mit "Dieses Programm an die Taskleiste anhängen" einbetten und immer direkt mit einer Tastenkombination aufrufen. Über beide Wege lassen sich die benötigten Zeichen in die Zwischenablage für die Weiterverwendung in Programmen kopieren.