Die Zeit im Blick

Nicht zuletzt die Auslagerung von Dienstleistungen und der Zuwachs an Zulieferern aus aller Welt haben dafür gesorgt, das gerade IT-Profis in größeren Unternehmen oft über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten. Mit der nützlichen Webseite 'time.is' haben Sie die verschiedenen Zeitzonen jederzeit im Blick. Damit ist sofort klar, wann die amerikanischen Kollegen aus dem Bett gestiegen sind oder ob die Filiale in Asien noch kurz angerufen werden kann.

Die Kenntniss der korrekten Uhrzeit spielt gerade in der globalisierten IT eine wichtige Rolle.

Der Zeitzonen-Rechner von "time.is" [1] bietet neben der lokalen Zeit diverse vorsortierte Städte und auch eine Suchmöglichkeit nach der gewünschten Metropole beziehungsweise dem Land an. Das schlichte aber durchdachte Internet-Angebot bietet zudem weitere Details an. So können Sie etwa mit einem zusätzlichen Klick mehr über die jeweilige Zeitzone erfahren und auf Kartenmaterial sowie Statistiken über die jeweilige Region zurückgreifen.