Systemsteuerung zurückholen

Nicht wenige Nutzer haben Sich nach dem Creators Update von Windows 10 gewundert, was mit dem Link zur Systemsteuerung im Kontextmenü des Startknopfs geschehen ist. Durch das Weglassen des Menüpunkts hat Microsoft den Zugriff zur alten Systemsteuerung weiter erschwert. Mit einem Registry-Eingriff können Sie den alten Zustand aber ganz einfach wieder herstellen.

Den Link zur alten Systemsteuerung hat Microsoft mit dem Creators Update still und heimlich entfernt.

Öffnen Sie den Registry-Editor und legen Sie unter "HKEY_CLASSES_ROOT \ DesktopBackground \ Shell" den Schlüssel "Systemsteuerung" an. Klicken Sie auf der rechten Fensterseite doppelt auf "(Standard)" und geben als Wert "@shell32.dll,-4161" an. Erstellen Sie nun mit einem Rechtsklick eine neue Zeichenfolge namens "icon" und hinterlegen Sie als Wert "control.exe". Erstellen Sie eine weitere Zeichenfolge und benennen Sie sie "Position", als Wert kommt "Bottom" zum Einsatz. Klicken Sie mit rechts auf den zuvor Schlüssel "Systemsteuerung" und wählen Sie "Neu / Schlüssel". Taufen Sie diesen Schlüssel "command" und tragen Sie hier per Doppelklick "control.exe" als Wert ein. Der Link zur alten Systemsteuerung ist nun wieder im Kontextmenü zu finden.