Sophos-Firewall mit PRTG überwachen

Wer im Unternehmen PRTG für sein Netzwerk-Monitoring einsetzt und auch die UTM-Firewall von Sophos überwachen lassen will, findet dafür keinen fertigen Sensor in PRTG vor. Und die Lösung, die MIB-Files für die entsprechende Firewall herunterzuladen und Custom-Sensoren zu bauen, erscheint doch arg umständlich. Erfreulicherweise gibt es jedoch eine einfache Alternative.

Paessler beschreibt das Einbinden einer Sophos-Firewall ins PRTG-Monitoring auf seiner Webseite im Detail.

Paessler hat eine Sophos-UTM-Gerätevorlage (Device Template) erstellt, die Sie über die Paessler Knowledge Base [1] herunterladen können. Damit lässt sich Ihre UTM-Firewall ganz einfach über die PRTG-Auto-Discovery in Ihr Monitoring einbinden. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei in den Programmordner Ihrer PRTG-Installation. Dann erstellen Sie ein neues Gerät (Device) in PRTG. Navigieren Sie zu den Einstellungen (Settings) des neuen Geräts und wählen Sie dort "Gerätetyp / Sensorerzeugung / Automatische Sensorerzeugung mittels ausgewählter Gerätevorlagen / Sophos UTM9 (Device Type) / Sensor Management / Automatic sensor creation using specific device template(s) / Sophos UTM9". PRTG erstellt jetzt alle Sensoren, die auf Grundlage der aktuellen MIBs von Sophos mit PRTG möglich sind.