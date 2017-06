Vorschau Juli 2017: Mobile IT

Eine Vielzahl mobiler Endgeräte sowie immer mehr Internet-of-Things-Devices bevölkern die Unternehmensnetze. Für Administratoren bedeutet dies, einen wahren Zoo an Geräten zu verwalten und abzusichern. In der Juli-Ausgabe des IT-Administrator dreht sich der Schwerpunkt um das Thema 'Mobile IT'. Darin zeigen wir, wie das Mobile Device Management mit Microsoft Enterprise Mobility + Security funktioniert. Daneben erfahren Sie, was der WSO2 IoT Server 3.1.0 in Sachen Mobil- und IoT-Management zu bieten hat. In den Produkttests tritt unter anderem Sophos Mobile 7 zur Absicherung von mobilen Devices an.

Die Verwaltung mobiler IT bestimmt den Schwerpunkt der Juli-Ausgabe.

Mobilgeräte stellen das IT-Management vor ganz spezifische Herausforderungen: Es gilt, die Geräte sowie die darauf installierten Apps, Updates und Patches zu verwalten – erschwert durch die Vielzahl an mobilen Betriebssystemen samt Versionsständen. Dies verlangt nach einer zentralen Management-Umgebung zur unternehmensweiten Verwaltung der Mobilgeräte. Der WSO2 IoT Server 3.1.0 bändigt als Open-Source-Werkzeug nicht nur die Mobilgeräte, er verwaltet auch IoT-Sensoren. Im Juli-Heft stellen wir die Software neben zahlreichen weiteren Tools vor.



