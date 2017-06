Neue Intensiv-Seminare zu Exchange und Windows-Sicherheit

Im Herbst bietet IT-Administrator zwei neue Intensiv-Seminare an, und zwar zu den Themen Exchange Server 2016 sowie Sicherheit in Windows Server 2016. Die jeweils dreitägigen Seminare im September und Oktober zeichnen sich durch einen besonders hohen Praxisbezug samt Hands-on im Rahmen einer kleinen Teilnehmergruppe aus. Melden Sie sich daher frühzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt.

Unsere beiden neuen Intensiv-Seminare bringen Sie auf den neuesten Stand zu Exchange und Windows-Security.

Unser Intensiv-Seminar "Exchange Server 2016" [1] zeigt, was für Installation, Konfiguration und die Wartung des Exchange Server nötig ist. Besonders viel Augenmerk wird dabei auf sofort umsetzbares Wissen für den Einsatz in der Praxis gelegt. So werden den Teilnehmern die wichtigen Funktionalitäten für den reibungslosen Lauf ihres Systems vermittelt.



Ziele des Intensiv-Seminars "Securing Windows Server 2016" [2] hingegen ist es, Administratoren in die Lage zu versetzen, eine Verbesserung der Sicherheit von IT-Infrastrukturen, inbesondere Schutzmöglichkeiten für administrative Rechte, sicherzustellen. Dabei betrachten wir als Schwerpunkte die Minimierung der Bedrohung durch Malware, die Identifizierung von möglichen Sicherheitsproblemen, die Absicherung der Virtualisierungsplattform sowie die Verwendung neuer Bereitstellungsoptionen wie Nano-Server und Container.