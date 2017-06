Nagios bequem im Auge behalten

Nagios ist nach wie vor der Platzhirsch beim Monitoring. Doch nicht nur für Neulinge ist das umfangreiche Werkzeug mit all seinen Modulen nicht immer einfach zu durchschauen. Zudem ist es recht umständlich, sich jedes Mal mit der Nagios-Weboberfläche zu verbinden, nur um den Status von drei oder vier wichtigen Servern zu überprüfen. Hier hilft das freie 'Nagstatmon', eine Benachrichtigungssoftware für Windows, Linux und macOS, die nach langer Wartezeit nun in Version 2 verfügbar ist.

Nagstatmon bringt Nagios-Warnungen schnell auf den Bildschirm.

Unter Windows integriert sich das Tool Nagstatmon [1] beispielsweise als Tray-Icon in die Windows-Oberfläche und benachrichtigt unmittelbar bei neuen Status-Meldungen. Dann lässt sich mit wenigen Klicks eine Verbindung zu dem fehlerhaften System aufbauen, um die Ursache zu beheben. Dies gelingt unter Windows bequem über das Kontextmenü und für den Remote-Zugriff auf einen Host stehen SSH, RDP und VNC zur Verfügung. Wem das ständige Status-Fenster zu groß ist, kann den Wächter in die Systray verbannen. Und damit die Software nicht bei jeder noch so unbedeutenden Nagios-Meldung beim Administrator klingelt, hat dieser die Möglichkeit, in Nagstatmon individuelle Filter zu hinterlegen. Die OpenSource-Lösung arbeitet außer mit Nagios auch mit anderen Monitoring-Plattformen wie Icinga, Zabbix, Opsview oder Centreon zusammen.



Die neuen Features in Nagstatmon 2.0 widmen sich einerseits einem verbesserten Look-and-Feel (Integration von Qt 5, vereinfachtes Design der Oberfläche, anpassbare Schriftart und Schriftgröße). Aber auch die Unterstützung für die neuesten Windows- und macOS-Versionen haben die Entwickler integriert. Nicht zuletzt lassen sich jetzt Host/Service-Informationen schneller in die Zwischenablage kopieren, die Liste der unterstützten Monitoring-Werkzeuge ist länger geworden und einige Bugfixes sind erfolgt.