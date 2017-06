Bilderkennung in der Amazon-Cloud

Amazon Rekognition ist ein Deep-Learning-basierter Bilderkennungsdienst, der sich im Rahmen der AWS-Services direkt in selbstentwickelte Anwendungen integrieren lässt. Mit Hilfe der zugrundeliegenden Technologien verbessert sich die Erkennung laut AWS mit jedem Bild. Die API erkennt tausende von Objekten und Szenen, analysiert Gesichter, vergleicht zwei Gesichter miteinander auf Ähnlichkeiten und findet bestimmte Gesichter in einer Sammlung von Personen.

Bei der Erkennung von Objekten und Szenen wird ein Bild analysiert, um dieses Bild basierend auf seinen visuellen Inhalten zu kategorisieren. Dazu werden sogenannte Labels zugewiesen. Die zugrunde liegende DetectLabels-API ermöglicht eine automatische Erkennung von Objekten, Szenen und Konzepten und gibt einen Zuverlässigkeitswert zwischen 0 und 100 Prozent für jedes Label zurück. Von Haus aus unterstützt Rekognition bereits tausende unterschiedlicher Labels.Der Labels-Katalog von Amazon Rekognition [1] wird basierend auf Kunden-Feedback kontinuierlich erweitert. Ähnlich funktioniert auch die Gesichtsanalyse. Sie erkennt Gesichter innerhalb von Bildern und erfasst relevante Gesichtsattribute. Die DetectFaces-API von Amazon Rekognition gibt für jedes erkannte Gesicht in einem Bild den Begrenzungsrahmen zurück, zusammen mit verschiedenen Eigenschaften wie Geschlecht, Existenz einer Brille oder Bart.Mit der Gesichtsanalyse können Sie aber auch demografische Merkmale und Stimmungen analysieren. Amazon Rekognition gibt für jedes erkannte Gesicht die folgenden Gesichtsattribute sowie einen Begrenzungsrahmen und den Zuverlässigkeitswert – ebenfalls zwischen 0 und 100 Prozent – für jedes Attribut zurück, also beispielsweise für:Anhand dieser Merkmale kann Amazon Rekognition vergleichen, ob die erkannten Personen bereits in der Vergleichsdatenbank erfasst sind, und zuordnen, um wen es sich handelt.