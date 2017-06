Attachment-Vorschläge abstellen

Nicht jeder ist mit den immer mehr um sich greifenden automatisierten Abläufen in den neuesten Outlook-Versionen zufrieden. Vor allem die vorgeschlagende Liste der zuletzt verwendeten Dateien unter dem Outlook-Befehl 'Datei anfügen' kann nerven, wenn Sie in der Regel gezielt andere Anhänge benötigen. Mit einem kleinen Eingriff in die Registry können Sie diese Vorschläge limitieren oder ganz abschalten.

Outlook-Vorschläge beim Anhängen von Dateien lassen sich über die Registry auch deaktivieren.

Gehen Sie zunächst zum Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Outlook \ Options \ Mail". Falls Sie nicht Outlook 2016 verwenden, wählen Sie den entsprechenden Schlüssel, also statt "16.0" dann "13.0" und so weiter. Anschließend legen Sie einen neuen DWORD-Eintrag mit dem Namen "MaxAttachmentMenuItems" an. Bei einem Wert von "0" wird die Vorschlagsliste komplett deaktiviert, eine andere Zahl legt die maximalen Einträge fest. Somit können Sie sich die Liste je nach bevorzugter Arbeitsweise effizienter und individueller einrichten.