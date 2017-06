Notizzettel auf dem Desktop

Wer täglich mit vielen parallelen Arbeitsabläufen beschäftigt ist, kommt ohne Hilfe der bekannten 'Sticky Notes" meist nicht weiter. Mit dem kostenfreien Tool 'PNotes' können Sie jetzt noch einen Schub an nützlichen Funktionen zu den Bordmitteln draufpacken und die gelben Zettel in diversen Variationen auf dem Desktop simulieren. Über das TrayIcon lassen sich beliebig viele Notes für Wichtgige an den Desktop heften.

In allen Farben und Formen legt "PNotes" wichtige Notizen auf dem Desktop ab.

Die mit "PNotes" [1] erstellten Notizen können Sie in Gruppen organisieren, mit Alarmen versehen und im Layout für eine bessere Übersicht noch mit unterschiedlicher Farbe und Texttypen anpassen. In Netzwerken lassen sich die virtuellen Haftzettel dann praktischerweise auch mit anderen Nutzern teilen sowie zentral abspeichern. Zusätzlich stehen viele Skins bereit, um den PNotes eine andere Erscheinung zu geben.