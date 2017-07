Download der Woche: Geek Uninstaller

Wer sich ein stabiles Windows bewahren möchte, tut gut daran, nicht mehr genutzte Software sauber zu deinstallieren. Dies können Sie natürlich über die Systemsteuerung erledigen, die sich jedoch eher funktional denn komfortabel gibt. Etwas effizienter in der Handhabung zeigt sich der 'Geek Uninstaller', der Programme rückstandslos vom System entfernt und dabei auch erlaubt, besonders hartnäckige Programme über eine erzwungene Deinstallation vom Rechner zu tilgen.

In der Listenansicht der installierten Programme bietet "Geek Uninstaller" über die rechte Maustaste zahlreiche Optionen.

Großes Plus des "Geek Uninstaller" [1] ist die übersichtliche Liste aller auf dem Rechner vorhandenen Programme. Dabei unterscheidet das Tool in zwei separaten Ansichten nach Desktop-Anwendungen und über den Windows Store bezogenen Apps. Mit Hilfe der Suchfunktion genügen zwei, drei Buchstaben, um ein Programm schnell aufzufinden. Bei einer Deinstallation weist das Werkzeug automatisch darauf hin, wenn in der Registry Einträge zurückbleiben. Sie können diese Reste dann per Mausklick löschen.