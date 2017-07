WLAN-Eindringlinge aufspüren

Selbst wenn die umstrittene Störerhaftung mittlerweile Geschichte ist, sollte jeder Betreiber eines WLANs darauf achten, sein Funknetzwerk gegen unbefugte Nutzung abzusichern. Neben einem starken WiFi-Passwort und der entsprechenden Verschlüsselung sollte dabei auch die ständige Kontrolle nicht zu kurz kommen. Der 'WiFi Guard' von SoftPerfect hilft dabei, das WLAN sauber zu halten, indem er etwa in regelmäßigen Intervallen prüft, ob nicht autorisierte Rechner im Netzwerk umtriebig geworden sind.

Wer treibt sich so in meinem WLAN rum? Der "SoftPerfect WiFi Guard" gibt Antwort.

In Zeitabständen zwischen einer und 60 Minuten scannt der kostenfreie "SoftPerfect WiFi Guard" [1] das WLAN und listet sämtliche drahtlos verbundenen Geräte in einer tabellarischen Übersicht auf. Dabei gibt das Tool Informationen wie IP- und Mac-Adresse, Name, Hersteller und die Paketumlaufzeit aus. Bekannte Devices lassen sich als sicher markieren und mit einem Kommentar versehen. Der Hersteller behauptet, bei seinem Scan auch Geräte zu finden, die nicht auf einen Ping reagieren und durch eine Firewall geschützt sind.