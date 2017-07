BrokerAgent-Abfragen verursachen hohe CPU-Last

Während in unserer Citrix-Umgebung der BrokerAgent Leistungsabfragen über den WMI-Leistungsadapter startet, kommt es zu einer sehr hohen CPU-Auslastung, verursacht durch die Datei 'WMIPrvSE.exe'. Auf den VDIs wird der WMI Fehler 5858 angezeigt. Wir erklären, was genau die Ursache des Problems ist.

WBEM_E_INVALID_QUERY 2147749911 (0x80041017) Query was not syntactically valid.

Überprüfen Sie das "WMI Activity Log" – vermutlich sehen Sie, dass der BrokerAgent die Abfrage aus dem Kasten unten sendet, diese aber fehlschlägt. Der Scout Output bestätigt, dass (in unserem Beispiel) der ID-Prozess 1888 von der BrokerAgent.exe stammt. Daraus lässt sich ableiten, dass der BrokerAgent versucht, die cimv2-Quelle mit dem Befehlabzufragen und "0x 80041017" als Antwort erhält. "0x800-41017" bedeutet:Die Gründe für dieses Verhalten liegen vermutlich in beschädigten WMI-Countern. Sie sollten die Abfrage also zumindest einmal manuell ausführen und prüfen, welcher Output dann ausgegeben wird. Lässt sich der Fehler auf diese Weise reproduzieren, reicht ein Reset des WMI-Counters, um das Problem zu lösen.