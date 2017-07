Vorschau August 2017: Automatisierung

Sich wiederholende Aufgaben sind mühselig und fehleranfällig, wenn sie von Hand ausgeführt werden. Im August befasst sich IT-Administrator deshalb mit dem Schwerpunkt 'Automatisierung'. Darin zeigen wir unter anderem, wie die On-Premise-Automatisierung mit dem System Center Orchestrator funktioniert. Daneben werfen wir einen Blick auf die Automatisierung mit Hilfe von AWS CloudFormation und die Citrix-NetScaler-Administration mit der PowerShell. Im Test darf unter anderem Ivanti beweisen, wie gut es beim Asset-Management unterstützt.

Die Automatisierung erleichtert viele IT-Aufgaben und bildet den Schwerpunkt im August.

Die Automatisierung ist eine zentrale Eigenschaft des Cloud Computing und damit fundamentaler Treiber für Elastizität, Sicherheit und Verfügbarkeit. Da ist es nicht verwunderlich, dass Amazon Web Services zahlreiche Möglichkeiten bietet, das Deployment komplexer Anwendungen zu automatisieren. In der August-Ausgabe stellen wir Ihnen die wichtigsten verwalteten Dienste zur Automatisierung in AWS vor. Daneben zeigen wir, für welche IT-Szenarien sich der Microsoft System Center Orchestrator und die Azure Automation Services eignen. Nicht zuletzt stellen wir die Automatisierung von Citrix NetScaler mit der PowerShell vor.



