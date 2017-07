Freier Eintritt zur OSBConf

Ende September findet in Köln die 'Open Source Backup Conference' statt. Die OSBConf deckt die neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Gebiet Backup anhand von Open-Source-Software ab, speziell den Bacula-Fork BAREOS. Mit einem breit gefächerten Konferenzprogramm will die Veranstaltung sowohl IT-Anfänger als auch erfahrene Admins ansprechen. IT-Administrator verlost ein Silver Package, das die Teilnahme an der Konferenz sowie an einem der angebotenen Workshops beinhaltet.

Das verloste Silver Package beinhaltet die Teilnahme an einem der drei BAREOS-Workshops.

Die englischsprachige, zweitägige "Open Source Backup Conference" [1] zieht jedes Jahr ein internationales Publikum an. Neben der Workshop-Teilnahme bietet sich die optimale Gelegenheit, sich mit anderen Mitgliedern der Open-Source-Community auszutauschen und zukunftsweisende Projekte anzustoßen. Die Veranstaltung findet am 25. und 26. September im Steigenberger Hotel Köln statt. Um an der Verlosung des Silver Package teilzunehmen, schicken Sie bis zum 25. Juli eine E-Mail [2] mit dem Betreff "Ich will zur OSBConf 2017!" an die Redaktion des IT-Administrator.