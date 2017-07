Firefox mit Chrome-Add-ons aufrüsten

Viele IT-Profis arbeiten mit wenigstens zwei Browsern, meist um die Fähigkeiten beider Plattformen je nach Einsatzzweck vollständig auszunutzen. Mit einem kleinen Trick können Sie jetzt die besten Extensions von Chrome unter Firefox nutzen. Normalerweise würde der Web Store von Chrome bei einer Standardinstallation von Firefox mit einer Hinweis-Meldung abblocken. Doch über einen kleinen Umweg nutzen Sie Erweiterungen Browser-übergreifend.

Mit einem speziellen Add-on können Sie Firefox für Chrome-Extensions empfänglich machen.

Rufen Sie zunächst im Mozilla-Browser das Menü "Extras / Add-ons / Erweiterungen" auf. Hier geben Sie dann den Begriff "Chrome Store Foxified" in das Suchfeld ein und bestätigen den Vorgang. Danach lässt sich in der neben dem Add-on-Namen angeordneten Schaltfläche per Mausklick die gewünschte Erweiterung installieren. In einem weiteren Dialog müssen Sie noch festlegen, ob die Erweiterung temporär oder permanent installiert werden soll. Bei letzterem müssen Sie für das Signieren einen kostenfreien Account bei "addons.mozilla.org" anlegen.