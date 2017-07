Datenschutz für alle

Das Thema Datenschutz ist derzeit in aller Munde. Mit ein Grund dafür ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, die ab Ende Mai 2018 von allen Unternehmen umgesetzt werden muss. Und so ist es kein Wunder, dass sich die Webseite 'datenschutz-praxis.de' mit der europäischen Neuregelung und ihren Folgen für Deutschland befasst. Doch auch zu anderen Bereichen rund um das Thema Datenschutz hält das Portal viel Wissenswertes bereit.

Gut aufbereitet beschäftigt sich die Webseite "datenschutz-praxis.de" mit einem immer wichtigeren Thema.

Es ist ein großes Plus von "datenschutz-praxis.de" [1], dass sich die Webseite nicht nur der grauen Theorie widmet, sondern dem Verantwortlichen mit vielen praxisnahen Tipps unter die Arme greift. So erfahren Sie unter anderem, was Sie bei der Auswahl der technischen und organisatorischen Maßnahmen unbedingt beachten sollten. Auch mit Datenschutzschulungen und überregionalen Veranstaltungen zum Thema beschäftigt sich das hilfreiche Web-Angebot, das nicht zuletzt durch seine Aktualität besticht – die neuesten Artikel stehen allerdings nur im konstenpflichtigen Abo bereit.