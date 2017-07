Download der Woche: Magic Mail Monitor

Gerade wer mit dem Notebook unterwegs ist, will nicht ständig den E-Mail-Client offen haben, um eingehende Mails im Auge zu behalten. Und auch wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen und Nachrichten mit verdächtigen Anhängen gar nicht erst auf den Rechner lassen, bietet sich ein Tool wie 'Magic Mail Monitor' an. Das Programm informiert den Nutzer per POP3-Anfrage über neue Mails, listet diese aber nur Betreff und Art der Anhänge auf.

Das Open-Source-Tool "Magic Mail Monitor" versteht sich als Preview-Funktion für den Posteingang.

Der kleine E-Mail-Client "Magic Mail Monitor" [1] läuft auch ohne Installation ständig im Systray und überwacht problemlos mehrere POP3-Postfächer. Ist eine Nachricht zu groß oder sieht nach Malware oder Phishing aus, lässt sie sich mit wenigen Mausklicks löschen, und zwar bevor der komplette Inhalt seinen Weg auf den PC findet. Das praktische Werkzeug beinhaltet seit Kurzem außerdem Filtermöglichkeiten und erlaubt es, nur die ersten paar KByte einer E-Mail herunterzuladen.