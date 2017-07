IT-freundliche Strandmatte

Mittlerweile kann kaum ein IT-Profi im Urlaub mehr auf seine Gadgets verzichten. Die Digitalkamera, das Tablet sowie Smartphone muss für den Upload der Bilder und Posts am Strand oder Campingplatz unbedingt dabei sein. Um die teuren Geräte vor Sand und Staub zu bewahren, lohnt sich ein Blick auf die Anti-Sand-Matte von CGear - ursprünglich wurde das Material für Hubschrauberlandeplätze entwickelt, um aufgewirbelten Staub fernzuhalten.

Die "CGear Sand-free Mat" muss unbedingt richtig herum auf den Boden gelegt werden.

Die "CGear Sand-free Mat" [1] verhindert, dass Sand oder sonstiger Schmutz an Unterhaltungselektronik oder dem Camping-Essen kleben bleibt. Außerdem nimmt die Unterlage durch das patentierte Design keine Feuchtigkeit auf, was Gadgets ebenfalls erfreuen wird. Weiterhin können Sie die Matte mit Ösen an den Ecken am Boden fixieren. Das Polyethylen-Kunststoffgewebe lässt Partikel von oben durchrieseln, aber dann nicht mehr andersherum zurück auf die Matte. Mit rund 100 Euro ist die High-Tech-Decke allerdings nicht ganz billig.