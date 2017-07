Aufgebohrter Kommandozeilen-Interpreter

Wer nicht gerade die PowerShell nutzt, tut sich mit den Möglichkeiten der Windows-Kommandozeile nicht immer leicht. Aus dem Hause NirSoft tritt mit 'NirCmd' ein Werkzeug an, das deutlich mehr Befehle zu bieten hat. Unter anderem ist es mit dem schlanken Tool möglich, Werte in die Registry zu schreiben sowie zu entfernen. Auch das Anlegen von Verknüpfungen geht per Tastatur schnell von der Hand.

Die Liste der Befehle samt möglicher Optionen bei "NirCmd" ist äußerst stattlich.

Weiterhin ist es mit "NirCmd" [1] möglich, eine VPN-Verbindung aufzubauen oder die Einstellungen des Monitors zu verändern. Besonders praktisch zeigt sich das Werkzeug bei der Client-Verwaltung. So ist es zum Beispiel möglich, mit einem Kommando den Pfad des User-Startmenüs ins Clipboard zu kopieren oder sämtliche Verknüpfungen auf dem Desktop zu speichern. Nicht zuletzt lässt sich mit dem Tool auch eine ganze Kaskade von Screenshots initiieren.