HUD für das Straßenkreuzer-Cockpit

Im Cockpit von Kampfflugzeugen ist es schon lange bekannt - das Head Up Displays oder auch HUD. Wichtige Fluginformationen werden dabei ins Sichtfeld des Piloten projiziert, damit dieser nicht den Blick vom Geschehen abwenden muss. Jetzt ich der Gadget-begeisterte Autofahrer an der Reihe: Mit dem 'Hudway HUD' spiegeln Sie Daten vom Smartphone auf eine kleine Glasscheibe am Armaturenbrett.

Das Hudway-HUD fürs Auto funktioniert laut Anbieter mit jedem Smartphone.

Das "Hudway HUD" [1] produziert ein um 20 Prozent größeres Bild des Smartphone-Bildschirms und erlaubt es mit Hilfe des transparenten Glas, eine freie Sicht auf die Straße zu behalten. Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine sichere Platzierung auf dem Armaturenbrett. Um das richtige Reflexionsbild zu erhalten, muss der Bildschirm allerdings spiegelverkehrt eingestellt sein, was nur mit entsprechenden HUD-Apps geht. Insgesamt ist das Gadget für gut 50 Euro aber ein echter Hin- beziehungsweise Durchgucker.