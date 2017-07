Anzeige von Windows-Einstellungen verhindern

Im Cockpit von Kampfflugzeugen ist es schon lange bekannt - das Head Up Displays oder auch HUD. Wichtige Fluginformationen werden dabei ins Sichtfeld des Piloten projiziert, damit dieser nicht den Blick vom Geschehen abwenden muss. Jetzt ich der Gadget-begeisterte Autofahrer an der Reihe: Mit dem 'Hudway HUD' spiegeln Sie Daten vom Smartphone auf eine kleine Glasscheibe am Armaturenbrett. [ mehr